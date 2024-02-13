Венесуэла обвинила США в похищении самолета Boeing 747-300

Правительство Венесуэлы обвинило США в похищении с соучастием властей Аргентины самолета Boeing 747-300 транспортной авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur) и заявило, что примет все меры для возвращения авиалайнера.

Правительство Венесуэлы обвинило США в похищении с соучастием властей Аргентины самолета Boeing 747-300 транспортной авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur) и заявило, что примет все меры для возвращения авиалайнера.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в понедельник на странице главы этого ведомства Ивана Хиля Пинто в соцсети X.

"Боливарианская Республика Венесуэла в категорической форме отвергает дерзкую кражу самолета Boeing 747-300 с регистрационным номером YV3531, принадлежащего транспортной компании Aerocargos del Sur (Emtrasur), совершенную 12 февраля в результате сговора между правительствами Соединенных Штатов Америки и Аргентинской Республики" - указывает МИД Венесуэлы.

В заявлении подчеркивается, что эти страны "грубо нарушили все нормы, регулирующие гражданскую аэронавтику, а также коммерческие, гражданские и политические права вышеупомянутой компании, поставив под угрозу безопасность авиасообщения в регионе". Венесуэла "даст решительный, прямой и соразмерный ответ" на захват самолета и воспользуется для этого "всеми доступными средствами в рамках национальной конституции, дипломатии и международного права", сообщает МИД южноамериканской страны.

"Венесуэльское государство предпримет все меры для того, чтобы восстановить справедливость и добиться возвращения самолета его законному владельцу", - подчеркивается в заявлении МИД.