Венесуэла обвинила сайт о курсах валют в кибертерроризме

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Центральный банк Венесуэлы подал иск в суд США, обвинив зарегистрированный там сайт в кибертерроризме, информирует Report со ссылкой на Би-би-си..

Регулятор требует запретит работу ресурса DolarToday и взыскать с его владельцев компенсацию. По утверждению истцов, веб-сайт сеет экономический хаос в Венесуэле.

Среди прочего DolarToday отслеживает стоимость венесуэльской валюты боливара по отношению к доллару на черном рынке, где она значительно ниже официального курса.

Ранее президент Николас Мадуро обвинял ресурс в причастности к международному капиталистическому заговору против его правительства.

По оценке Центробанка, ежедневная посещаемость сайта - около миллиона человек, передает Рейтер. В "Твиттере" у DolarToday 1,93 миллиона подписчиков.