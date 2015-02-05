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    Венесуэла надеется на улучшение отношений с США

    Ранее Вашингтон ввел санкции против некоторых чиновников из Венесуэлы

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал США к построению отношений на базе дипломатии и прекращению попыток дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Это заявление он сделал перед встречей с генеральным секретарем Союза южноамериканских наций Эрнесто Сампером. Мадуро хочет, чтобы Сампер был посредником в переговорах между Венесуэлой и США.

    Ранее Вашингтон ввел санкции против некоторых чиновников из Венесуэлы, которые подозреваются в оказании давления на представителей оппозиции.

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