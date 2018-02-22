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    Венесуэла на следующей неделе выпустит новую криптовалюту

    Она будет обеспечена золотом

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла на следующей неделе выпустит новую криптовалюту, обеспеченную золотом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент южноамериканской страны Николас Мадуро, сообщил телеканал Globovision.

    "Я не хочу опережать события, но у нас есть сюрприз, касающийся петро и золота, который будет иметь те же масштабы, что и в случае с нефтью, - сказал глава государства. - Но это тема следующей недели".

    Во вторник Мадуро сообщил что инвесторы уже выразили желание приобрести петро на $735 млн. 

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