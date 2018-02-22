Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла на следующей неделе выпустит новую криптовалюту, обеспеченную золотом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент южноамериканской страны Николас Мадуро, сообщил телеканал Globovision.

"Я не хочу опережать события, но у нас есть сюрприз, касающийся петро и золота, который будет иметь те же масштабы, что и в случае с нефтью, - сказал глава государства. - Но это тема следующей недели".

Во вторник Мадуро сообщил что инвесторы уже выразили желание приобрести петро на $735 млн.