​Венесуэла частично перекрыла границы с Колумбией

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о вступлении в действие "специального плана по закрытию (границы)" в штате Тачира, который предполагает ее перекрытие еще в четырех приграничных с Колумбией муниципиях, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Для борьбы с "парамилитаризмом" (деятельностью колумбийских ультраправых вооруженных группировок), преступностью, наркотрафиком "я принял решение о закрытии границы в зоне номер два штата Тачира в муниципиях Лобатера, Гарсиа де Эвиа, Панамерикана и Аякучо", заявил президент. "Начиная с пяти утра (субботы по местному времени) там вступает в действие специальный план по закрытию (границы)", - добавил он.

По его словам, к такому решению его подтолкнуло сообщение об очередном боестолкновении между вооруженными силами Венесуэлы и предполагаемыми боевиками колумбийских группировок, в результате чего один из нападавших был схвачен. Мадуро также распорядился мобилизовать 3 тыс. военнослужащих для поиска предполагаемых боевиков на границе Колумбии и Венесуэлы.