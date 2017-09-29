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    Венесуэльская оппозиция проигнорировала переговоры с делегацией правительства

    Представители оппозиции не явились на второй раунд переговоров© "Reuters"

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Представители венесуэльской оппозиции не явились на второй раунд переговоров с правительственной делегацией в Доминикане.

    Как передает Report, об этом сообщает teleSUR.

    Первый этап переговоров прошел 13 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро впоследствии назвал их успешными.

    Однако на второй раунд, который должен был состояться 27 сентября, представители оппозиции не явились, поскольку, по их словам, правительство Венесуэлы не выполнило необходимых условий.

    В правительственной делегации, тем не менее, выразили готовность к дальнейшему диалогу.

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