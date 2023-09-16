Великобритания выделит дополнительные 12,5 млн долларов для помощи Ливии и Марокко

Правительство Великобритании выделит дополнительные 10 млн фунтов (12,5 млн долларов) на оказание помощи жителям Ливии и Марокко, пострадавшим от ударов стихии.

Правительство Великобритании выделит дополнительные 10 млн фунтов (12,5 млн долларов) на оказание помощи жителям Ливии и Марокко, пострадавшим от ударов стихии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство увеличило финансовую поддержку действий по ликвидации последствий наводнений в Ливии и землетрясения в Марокко, выделив пакет помощи на сумму до 10 млн", - говорится в сообщении.

Основная часть средств предназначена для отправки гуманитарной помощи, фильтров для воды и наборов для возведения временных укрытий в Ливии. 13 сентября британский МИД сообщил, что выделит 1 млн фунтов (1,25 млн долларов) для оказания помощи Ливии. 10 сентября власти королевства направили 60 спасателей в Марокко, где на прошлой неделе произошло землетрясение магнитудой 7.

"Ужасно видеть гибель людей и картины разрушений в Ливии после наводнения. Великобритания намерена поддержать народ Ливии в этот крайне тяжелый час. Мы увеличим объем финансирования, выделяемого Соединенным Королевством на ликвидацию последствий кризиса", - заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.