Великобритания выделит $9,5 млн на закупку дронов для Украины

Правительство Великобритании намерено выделить примерно $9,5 млн на закупку ударных и разведывательных БПЛА для Украины.

Правительство Великобритании намерено выделить примерно 9,5 млн долларов на закупку ударных и разведывательных БПЛА для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Правительство объявляет о дополнительной военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов (9,5 млн долларов) для закупки новых ударных и разведывательных дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники Украине передадут через возглавляемую Великобританией и Латвией коалицию стран, которые занимаются совместными закупками беспилотников для Киева.

В ведомстве уточнили, что средства на дроны для Украины выделили из ежегодного фонда финансирования в размере 3 млрд фунтов стерлингов (более 3,8 млрд долларов).

При этом правительство подчеркивает, что коалиция беспилотников получит еще 16 млн фунтов стерлингов (более 20 млн долларов). В частности, деньги выделили:Германия (10 млн фунтов или 12,700 млн долларов); Канада (3 млн фунтов или 3,8 млн долларов); Люксембург (3 млн фунтов или 3,8 млн долларов). Таким образом, всего фонд коалиции дронов составит 67 млн фунтов (более 85 млн долларов), включая 15 млн фунтов от Великобритании (более 19 млн долларов).

Напомним, что фонд коалиции дронов был создан для закупки беспилотников и их дальнейшей отправки украинским защитникам. На момент создания фонда туда обязались внести около 45 млн евро.