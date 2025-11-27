Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию компании Lukoil International GmbH - структуре, владеющей зарубежными активами "Лукойла".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства в составе Минфина страны.

Лицензия, позволяющая проводить операции с компанией, действует до 26 февраля 2026 года.