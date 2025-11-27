Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 22:40
    Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

    Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию компании Lukoil International GmbH - структуре, владеющей зарубежными активами "Лукойла".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства в составе Минфина страны.

    Лицензия, позволяющая проводить операции с компанией, действует до 26 февраля 2026 года.

    Великобритания Lukoil International лицензия
    Böyük Britaniya "Lukoil International"a ümumi lisenziya verib

    Последние новости

    22:40

    Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

    Другие страны
    22:19

    AFP: Лувр увеличивает стоимость билетов для туристов из неевропейских стран

    Другие страны
    22:08

    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    21:54

    Премьер Эстонии назвал условие для отправки войск в Украину

    Другие страны
    21:38

    СМИ: В Индии автомобильный номер с шестью восьмерками продали за $130 тыс.

    Другие страны
    21:24
    Фото

    Зеленский и глава МИД Латвии обсудили оборонную поддержку Украины

    Другие страны
    21:05
    Фото

    MEDİA и Узбекистан обсудили укрепление информационного партнерства

    Медиа
    21:03

    Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов

    Футбол
    20:49

    Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83 - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    Лента новостей