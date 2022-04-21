Великобритания ввела санкции против еще 26 физических и юридических лиц из РФ

Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава РЖД Олег Белозеров.

Великобритания в четверг внесла в санкционные списки по России еще 26 физических лиц и структур, среди них официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и глава РЖД Олег Белозеров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", под санкции попали также врио главы МЧС Александр Чуприян и первый замначальника Генштаба Николай Богдановский. В санкционных списках оказалась супруга бизнесмена Германа Хана Анжелика.

Санкционные меры вступили в силу в том числе в отношении 10 структур. В частности, санкции затронули производственное предприятие "ПРОМТЕХ-Дубна", а также концерн "Калашников".

В отношении попавших под санкционные меры лиц и компаний действует замораживание активов.

На данный момент в британском санкционном списке по России числятся более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.