О нас

Великобритания ввела новые санкции против КСИР и представителей хуситов

Великобритания ввела новые санкции против КСИР и представителей хуситов Правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и движения хуситов "Ансар Аллах".
Другие страны
27 февраля 2024 г. 19:06
Великобритания ввела новые санкции против КСИР и представителей хуситов

Правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и движения хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия черного списка размещена на сайте МИД королевства.

В него включены заместитель командующего КСИР Мухаммад Реза Фаллахзаде, Саид Ахмед Мухаммед аль-Джамаль, предположительно отвечающий за финансирование хуситов Ираном, и "замглавы МВД" хуситов Али Хусейн Бадреддин аль-Хуси. Кроме того, под санкции попали три подразделения КСИР.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi