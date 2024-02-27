Великобритания ввела новые санкции против КСИР и представителей хуситов

Правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и движения хуситов "Ансар Аллах".

Правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и движения хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия черного списка размещена на сайте МИД королевства.

В него включены заместитель командующего КСИР Мухаммад Реза Фаллахзаде, Саид Ахмед Мухаммед аль-Джамаль, предположительно отвечающий за финансирование хуситов Ираном, и "замглавы МВД" хуситов Али Хусейн Бадреддин аль-Хуси. Кроме того, под санкции попали три подразделения КСИР.