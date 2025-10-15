Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Великобритания в 2025 году поставит Украине более 100 тыс. дронов

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 11:59
    Великобритания в 2025 году поставит Украине более 100 тыс. дронов

    Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон в 2025 году поставит Украине свыше 100 тыс. беспилотников.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил журналистам в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

    "Великобритания активно наращивает производство дронов для поддержки Украины. Мы поставим более 100 тысяч беспилотников в этом году и совместно с Украиной разрабатываем новые, усовершенствованные беспилотники-перехватчики", - отметил министр.

    По его словам, цель этих усилий - укрепить оборонные возможности Украины и усилить ее возможности для сдерживания России.

    Хили добавил, что НАТО демонстрирует единство перед лицом угроз: "Путин (президент России Владимир Путин - ред.) стремится испытать, разделить, отвлечь. Страны НАТО активизируются, чтобы сдерживать, чтобы объединиться - мы сильнее вместе, чем когда-либо".

    Он также анонсировал, что Великобритания продолжит выполнять свои обязательства по миссии НАТО "Восточный страж". Это означает, что "британские самолеты будут продолжать летать над Польшей до конца года".

    Britaniya Ukraynaya 100 mindən çox dron göndərəcək

