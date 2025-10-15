Великобритания в 2025 году поставит Украине более 100 тыс. дронов
- 15 октября, 2025
- 11:59
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон в 2025 году поставит Украине свыше 100 тыс. беспилотников.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил журналистам в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Великобритания активно наращивает производство дронов для поддержки Украины. Мы поставим более 100 тысяч беспилотников в этом году и совместно с Украиной разрабатываем новые, усовершенствованные беспилотники-перехватчики", - отметил министр.
По его словам, цель этих усилий - укрепить оборонные возможности Украины и усилить ее возможности для сдерживания России.
Хили добавил, что НАТО демонстрирует единство перед лицом угроз: "Путин (президент России Владимир Путин - ред.) стремится испытать, разделить, отвлечь. Страны НАТО активизируются, чтобы сдерживать, чтобы объединиться - мы сильнее вместе, чем когда-либо".
Он также анонсировал, что Великобритания продолжит выполнять свои обязательства по миссии НАТО "Восточный страж". Это означает, что "британские самолеты будут продолжать летать над Польшей до конца года".