Великобритания в 2025 году поставит Украине более 100 тыс. дронов

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон в 2025 году поставит Украине свыше 100 тыс. беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил журналистам в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Великобритания активно наращивает производство дронов для поддержки Украины. Мы поставим более 100 тысяч беспилотников в этом году и совместно с Украиной разрабатываем новые, усовершенствованные беспилотники-перехватчики", - отметил министр.

По его словам, цель этих усилий - укрепить оборонные возможности Украины и усилить ее возможности для сдерживания России.

Хили добавил, что НАТО демонстрирует единство перед лицом угроз: "Путин (президент России Владимир Путин - ред.) стремится испытать, разделить, отвлечь. Страны НАТО активизируются, чтобы сдерживать, чтобы объединиться - мы сильнее вместе, чем когда-либо".

Он также анонсировал, что Великобритания продолжит выполнять свои обязательства по миссии НАТО "Восточный страж". Это означает, что "британские самолеты будут продолжать летать над Польшей до конца года".