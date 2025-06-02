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Великобритания увеличит численность армии до 76 тыс. военнослужащих

Великобритания увеличит численность армии до 76 тыс. военнослужащих Великобритания увеличит численность армии с нынешних примерно 72,5 тыс. до 76 тыс. военнослужащих при парламенте следующего созыва.
Другие страны
2 июня 2025 г. 23:32
Великобритания увеличит численность армии до 76 тыс. военнослужащих

Великобритания увеличит численность армии с нынешних примерно 72,5 тыс. до 76 тыс. военнослужащих при парламенте следующего созыва.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"Мы намерены увеличить британскую армию по меньшей мере до 76 тыс. регулярных солдат при следующем парламенте. Впервые за целое поколение именно наше правительство хочет увеличить размер регулярной армии", - сказал он.

Отметим, что следующие выборы в британский парламент должны пройти не позднее августа 2029 года. Палата общин избирается на срок до пяти лет. Таким образом, нынешнее правительство Лейбористской партии намерено достичь своей цели по увеличению армии к 2034 году.

В настоящее время численность британской армии составляет около 72,5 тыс. военнослужащих - это самый низкий показатель со времен Наполеоновских войн в начале XIX века.

В своем выступлении Хили также подтвердил планы правительства повысить оборонные расходы страны с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон ставит задачу довести военные траты до 3% ВВП. По его словам, Британии необходимо быть готовой к вооруженному конфликту, чтобы избежать его возникновения.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya ordusunun sayını 76 min hərbçiyə qədər artıracaq

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