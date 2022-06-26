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Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт российского золота

Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт российского золота Великобритания, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на военную операцию Москвы на Украине.
Другие страны
26 июня 2022 г. 12:31
Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт российского золота

Великобритания, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на военную операцию Москвы на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства Бориса Джонсона.

Как отмечается в сообщении, эти ограничения, которые скоро вступят в силу, распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного.

"Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня", - сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Джонсон призовет своих коллег по "семерке" ввести аналогичные меры. "С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya, ABŞ, Kanada və Yaponiya Rusiyadan qızıl idxalına qadağa qoyub

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