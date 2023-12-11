Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении войны в Украине

Британские власти оставят в силе санкции против России по завершении войны в Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.
"Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт", - указала Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.
По ее словам, британское правительство намерено не допустить "восстановления военных возможностей России" сразу по завершении боевых действий.