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Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении войны в Украине

Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении войны в Украине Британские власти оставят в силе санкции против России по завершении войны в Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 17:05
Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении войны в Украине

Британские власти оставят в силе санкции против России по завершении войны в Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.

"Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт", - указала Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.

По ее словам, британское правительство намерено не допустить "восстановления военных возможностей России" сразу по завершении боевых действий.

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Версия на английском языке UK to maintain sanctions against Russia after end of war in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynadakı müharibə başa çatandan sonra da Rusiyaya qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlayacaq

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