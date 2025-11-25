Великобритания сохранила планы по отправке войск в Украину после прекращения огня

Великобритания продолжает планировать создание многонациональной силы в Украине после прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, имя которого не называется.

Представитель британского премьера также отметил, что утром 25 ноября Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны, по его словам, обсудили "важность продолжающейся работы коалиционных партнеров по подготовке к размещению многонациональных сил после остановки боевых действий".

На вопрос, готова ли Великобритания отправить свои войска в Украину после возможного окончания боевых действий, он ответил: "Это обязательство сохраняется".