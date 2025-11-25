Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Великобритания сохранила планы по отправке войск в Украину после прекращения огня

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 17:54
    Великобритания сохранила планы по отправке войск в Украину после прекращения огня

    Великобритания продолжает планировать создание многонациональной силы в Украине после прекращения огня.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, имя которого не называется.

    Представитель британского премьера также отметил, что утром 25 ноября Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны, по его словам, обсудили "важность продолжающейся работы коалиционных партнеров по подготовке к размещению многонациональных сил после остановки боевых действий".

    На вопрос, готова ли Великобритания отправить свои войска в Украину после возможного окончания боевых действий, он ответил: "Это обязательство сохраняется".

    Великобритания Украина войска

    Последние новости

    18:38

    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Другие страны
    18:30

    Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:29

    Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия

    Внешняя политика
    18:28
    Фото

    Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    18:17
    Фото

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

    Инфраструктура
    18:12

    Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРС

    Другие страны
    18:09

    Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году

    Энергетика
    18:08

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

    Внутренняя политика
    18:03

    Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

    Наука и образование
    Лента новостей