Великобритания сохранила планы по отправке войск в Украину после прекращения огня
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 17:54
Великобритания продолжает планировать создание многонациональной силы в Украине после прекращения огня.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, имя которого не называется.
Представитель британского премьера также отметил, что утром 25 ноября Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны, по его словам, обсудили "важность продолжающейся работы коалиционных партнеров по подготовке к размещению многонациональных сил после остановки боевых действий".
На вопрос, готова ли Великобритания отправить свои войска в Украину после возможного окончания боевых действий, он ответил: "Это обязательство сохраняется".
