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Великобритания с 1 октября перестанет пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов

Великобритания с 1 октября перестанет пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов Граждане Евросоюза с пятницы не смогут въезжать в Великобританию по своим национальным удостоверениям личности и будут обязаны предъявлять на границе загранпаспорт. Изменение правил, уравнявшее жителей ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии
Другие страны
1 октября 2021 г. 10:12
Великобритания с 1 октября перестанет пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов

Граждане Европейского союза с сегодняшнего дня не смогут въезжать в Великобританию по своим национальным удостоверениям личности и будут обязаны предъявлять на границе загранпаспорт. Изменение правил, уравнявшее жителей ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии с гражданами третьих стран, вступило в силу 1 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это решение было анонсировано Лондоном еще в октябре прошлого года. Основной целью шага, сделать который стало возможно после выхода Великобритании из Евросоюза, была заявлена борьба с поддельными удостоверениями личности. По данным британского МВД, европейские национальные удостоверения личности - одни из самых часто изымаемых на британской границе фальшивых документов.

"Великобритания гордится своей исторической открытостью миру, и Глобальная Британия [концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании в мире после выхода из ЕС] продолжит эту традицию", - говорится в распространенном заявлении министра внутренних дел королевства Прити Пател. "Мы должны пресечь действия преступников, которые хотят нелегально въехать в нашу страну при помощи поддельных документов", - добавила она.

Новые правила не распространяются на проживающих в Великобритании граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые до 30 июня этого года успели подать документы на получение полного или частичного статуса оседлости. Они смогут въезжать в королевство по национальному удостоверению личности вплоть до 31 декабря 2025 года.

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