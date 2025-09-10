Великобритания рассмотрит возможность усиления противовоздушной обороны НАТО в Польше
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 18:17
Вооруженные силы Великобритании рассмотрят варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей.
Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Reuters, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
"Как ваш союзник по НАТО, мы будем поддерживать вас, наших польских друзей. Как ваш союзник по НАТО, мы внесем свой вклад в обеспечение безопасности вашего народа", - заявила Хили на пресс-конференции.
Агентство отмечает, что заявление было сделано после встречи с представителями Франции, Германии, Италии, Польши и Украины.
"После наших сегодняшних обсуждений я попросил вооруженные силы Великобритании рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей", - сказал он.
Последние новости
19:23
Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в ЛиверпулеИндивидуальные
19:12
ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:08
Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждениеИнфраструктура
19:01
Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой АзербайджанаВ регионе
18:57
Фото
Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничестваЭнергетика
18:55
В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияетДругие страны
18:43
Фото
Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридораИнфраструктура
18:43
Трамп сегодня проведет переговоры с президентом ПольшиДругие страны
18:40