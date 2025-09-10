Великобритания рассмотрит возможность усиления противовоздушной обороны НАТО в Польше

Вооруженные силы Великобритании рассмотрят варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Reuters, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Как ваш союзник по НАТО, мы будем поддерживать вас, наших польских друзей. Как ваш союзник по НАТО, мы внесем свой вклад в обеспечение безопасности вашего народа", - заявила Хили на пресс-конференции.

Агентство отмечает, что заявление было сделано после встречи с представителями Франции, Германии, Италии, Польши и Украины.

"После наших сегодняшних обсуждений я попросил вооруженные силы Великобритании рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей", - сказал он.