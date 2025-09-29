Великобритания расширила санкции в отношении Ирана, включив в список ограничительных мер министерствоа нефти и энергетики.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского правительства.

Всего в санкционный список включены девяти лиц и 62 компаний.

"Санкции введены в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года и предусматривают введение финансовых санкций, включая замораживание средств и экономических ресурсов лиц, которые являются или были причастны к распространению или разработке ядерного оружия в Иране", - сказано в заявлении.