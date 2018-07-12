Великобритания потратит около 10 млн долларов на безопасность к приезду Трампа

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании усилит свои ряды во время визита президента США Дональда Трампа из-за возможных протестных акций, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Д.Трампу, вероятно, придется отказаться от поездки в центральный Лондон, где сосредоточены основные силы демонстрантов. Вместо этого 12 и 13 июля президент Соединенных штатов посетит Бленхеймский дворец, летнюю резиденцию британского премьер-министра Чекерс и Виндозрский замок.

Затраты на операцию по обеспечению безопасности оцениваются в 8-10 млн фунтов (10-13 млн долларов США).

По словам представителей полиции, практически все полицейские подразделения в Англии и Уэлсе предоставили своих сотрудников и ресурсы для обеспечения безопасности во время президентского визита, а многие офицеры берут выходные для сверхурочной работы, связанной с визитом Трампа.

Власти предупреждают, что это может вызвать трудности у их коллег, оставшихся на местах.