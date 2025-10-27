Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    27 октября, 2025
    • 20:25
    Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon

    Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки на 8 млрд фунтов стерлингов (более $10 млрд долларов).

    Как передает Report, об этом сообщает офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter был подписан в ходе встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

    "Тысячи квалифицированных рабочих мест в Великобритании будут обеспечены на многие годы вперед после подписания Великобританией и Турцией соглашения на сумму до 8 млрд фунтов стерлингов о поставке 20 британских истребителей Typhoon - крупнейшей сделки по экспорту боевых самолетов за поколение", - говорится в сообщении.

    Сделка укрепит обороноспособность Турции и повысит синхронизацию воздушных сил обеих стран, а также усилит позиции НАТО в ключевом регионе, отмечается в релизе.

