Великобритания получит £150 млрд инвестиций от компаний США

Великобритания договорилась об инвестициях в размере 150 млрд фунтов стерлингов от американских компаний.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.

Договоренности предусматривают создание более 7 600 рабочих мест по всей стране.

Инвестиции будут направлены в чистую энергетику, биотехнологии и сферу искусственного интеллекта, открывая новые возможности для трудоустройства и программ обучения.

Кроме того, завтра планируется подписание международного соглашения Tech Prosperity Deal, а также нового договора, который даст импульс развитию ядерной энергетики в обеих странах.