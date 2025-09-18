Великобритания получит £150 млрд инвестиций от компаний США
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 09:20
Великобритания договорилась об инвестициях в размере 150 млрд фунтов стерлингов от американских компаний.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.
Договоренности предусматривают создание более 7 600 рабочих мест по всей стране.
Инвестиции будут направлены в чистую энергетику, биотехнологии и сферу искусственного интеллекта, открывая новые возможности для трудоустройства и программ обучения.
Кроме того, завтра планируется подписание международного соглашения Tech Prosperity Deal, а также нового договора, который даст импульс развитию ядерной энергетики в обеих странах.
Последние новости
10:54
Фото
По случаю Дня национальной музыки деятели культуры посетили могилу Узеира ГаджибейлиИскусство
10:44
Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкамИнфраструктура
10:37
Эксперт: Шуша превращается в дипломатическую арену АзербайджанаВнешняя политика
10:33
Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговляВнешняя политика
10:29
Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам заранее планировать поездки в дни F1Инфраструктура
10:24
Фото
В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCARДругие
10:21
Спецдокладчик ООН по судьям и адвокатам посетит АзербайджанПроисшествия
10:18
В Баку горит домПроисшествия
10:15