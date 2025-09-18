Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Великобритания получит £150 млрд инвестиций от компаний США

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 09:20
    Великобритания получит £150 млрд инвестиций от компаний США

    Великобритания договорилась об инвестициях в размере 150 млрд фунтов стерлингов от американских компаний.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.

    Договоренности предусматривают создание более 7 600 рабочих мест по всей стране.

    Инвестиции будут направлены в чистую энергетику, биотехнологии и сферу искусственного интеллекта, открывая новые возможности для трудоустройства и программ обучения.

    Кроме того, завтра планируется подписание международного соглашения Tech Prosperity Deal, а также нового договора, который даст импульс развитию ядерной энергетики в обеих странах.

