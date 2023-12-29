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Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны

Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны Великобритания поставит в Украину сотни ракет противовоздушной обороны.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 20:54
Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны

Великобритания поставит в Украину сотни ракет противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью", - написал министр в социальной сети X.

Сегодня ВС России нанесли один из самых масштабных авиаударов по Украине, в результате чего 24 человек погибли, по меньшей мере 130 человек получили ранения.

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