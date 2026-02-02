Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Великобритания отзывает аккредитацию российского дипломата

    • 02 февраля, 2026
    • 17:08
    Великобритания отзывает аккредитацию российского дипломата

    МИД Великобритании в понедельник вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина и заявил ему об отзыве аккредитации у одного из российских дипломатов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что мера принята в ответ на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве.

    "Мы самым решительным образом осуждаем ничем не спровоцированное и неоправданное решение России выслать британского дипломата в прошлом месяце, а также ее безосновательные обвинения в адрес наших сотрудников. Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник британского Министерства иностранных дел ясно дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников посольства. Поэтому сегодня мы предпринимаем ответные действия, отзывая аккредитацию российского дипломата", - сказано в сообщении.

    По данным российских СМИ, в январе Центр общественных связей ФСБ России сообщил о том, что был выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб, направленный в РФ под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве. Российский МИД заявил о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу было предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

