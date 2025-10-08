Великобритания осудила оккупацию грузинских территорий

Великобритания решительно осудила оккупацию Россией грузинских территорий.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении посольства Королевства в Грузии.

Отмечается, что на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве Великобритания вновь подтвердила свою поддержку суверенитета Грузии. Резолюция подчеркивает нарушения прав человека и гуманитарные проблемы, возникшие в результате российской оккупации.

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути заявил, что Россия должна вывести свои военные силы, отменить признание независимых регионов и обеспечить доступ в регион для международных наблюдателей за правами человека. "Уже 17 лет Россия осуществляет незаконный военный контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, что нарушает международное право и лишает этнических грузин основных прав. Эта оккупация должна быть прекращена", – добавил он.

Отметим, что 8 октября 2025 года в Женеве Совет по правам человека ООН принял резолюцию под названием "Сотрудничество с Грузией", касающуюся оккупированных территорий. Согласно информации МИД Грузии, резолюцию на заседании Совета представил заместитель министра Лаша Дарсалия.