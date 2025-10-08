İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıb

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 21:50
    Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıb

    Böyük Britaniya Rusiyanın Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərində hərbi fəaliyyətini qəti şəkildə pisləyib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Gürcüstandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Səfirliyin açıqlamasında bildirilir ki, Cenevrədə keçirilən BMT İnsan Hüquqları Şurasının iclasında Böyük Britaniya Gürcüstanın suverenliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib. Qətnamə Rusiyanın işğalı nəticəsində insan hüquqlarının pozulmasını və yaranan humanitar problemləri vurğulayır.

    Böyük Britaniyanın Avropa üzrə dövlət naziri Stiven Douti bildirib ki, Rusiya hərbi qüvvələrini geri çəkməli, müstəqil regionların tanınmasını ləğv etməli və beynəlxalq insan hüquqları monitorinqi aparanların bölgəyə girişinə imkan yaratmalıdır. "17 ildir ki, Rusiya Abxaziya və Sxinvali regionları üzərində qeyri-qanuni hərbi nəzarət həyata keçirir ki, bu da beynəlxalq hüququ pozur və etnik gürcüləri əsas hüquqlarından məhrum edir. Bu işğala son qoyulmalıdır," – deyə o əlavə edib.

    Qeyd edək ki, 2025-ci il oktyabrın 8-də Cenevrədə BMT İnsan Hüquqları Şurası Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı "Gürcüstanla əməkdaşlıq" adlı qətnamə qəbul edib. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, qətnaməni Şuranın iclasında nazir müavini Laşa Darsaliya təqdim edib.

    Böyük Britaniya Gürcüstan Cenevrə

    Son xəbərlər

    21:52

    ABŞ Senatı altıncı dəfə hökumətin maliyyələşdirmə qanunlarını qəbul edə bilməyib

    Digər ölkələr
    21:50

    Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıb

    Digər ölkələr
    21:50

    BMT Madaqaskardakı etirazlarla bağlı dialoqa çağırıb

    Digər ölkələr
    21:36

    Nazir: Böyük yarışların təşkili Azərbaycanın beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidir

    Fərdi
    21:25

    Rusiya Ukraynada kömür emalı zavoduna hücum edib

    Digər ölkələr
    21:25

    Misir "HƏMAS"a silahları təhvil verməyi təklif etməyib

    Digər ölkələr
    21:07
    Video

    Azərbaycan Prezidenti Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına dəstək üçün qardaş ölkələrə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    21:06

    İranda casusluqda ittiham olunan Fransa-Almaniya vətəndaşı sərbəst buraxılıb

    Region
    20:55

    Fərid Qayıbov Azərbaycan idmançılarının III MDB Oyunlarında çıxışını yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti