Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıb
- 08 oktyabr, 2025
- 21:50
Böyük Britaniya Rusiyanın Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərində hərbi fəaliyyətini qəti şəkildə pisləyib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Gürcüstandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Səfirliyin açıqlamasında bildirilir ki, Cenevrədə keçirilən BMT İnsan Hüquqları Şurasının iclasında Böyük Britaniya Gürcüstanın suverenliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib. Qətnamə Rusiyanın işğalı nəticəsində insan hüquqlarının pozulmasını və yaranan humanitar problemləri vurğulayır.
Böyük Britaniyanın Avropa üzrə dövlət naziri Stiven Douti bildirib ki, Rusiya hərbi qüvvələrini geri çəkməli, müstəqil regionların tanınmasını ləğv etməli və beynəlxalq insan hüquqları monitorinqi aparanların bölgəyə girişinə imkan yaratmalıdır. "17 ildir ki, Rusiya Abxaziya və Sxinvali regionları üzərində qeyri-qanuni hərbi nəzarət həyata keçirir ki, bu da beynəlxalq hüququ pozur və etnik gürcüləri əsas hüquqlarından məhrum edir. Bu işğala son qoyulmalıdır," – deyə o əlavə edib.
Qeyd edək ki, 2025-ci il oktyabrın 8-də Cenevrədə BMT İnsan Hüquqları Şurası Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı "Gürcüstanla əməkdaşlıq" adlı qətnamə qəbul edib. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, qətnaməni Şuranın iclasında nazir müavini Laşa Darsaliya təqdim edib.