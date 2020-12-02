Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация населения начнется на следующей неделе

Вакцина фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

"Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech", - говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.