О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация населения начнется на следующей неделе
Другие страны
2 декабря 2020 г. 11:46
Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса
0 : 00
0 : 00

Вакцина фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.
"Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech", - говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном
Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном
2 декабря 2020 г. 11:01
СМИ сообщили о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США
СМИ сообщили о 288 тыс. пропавших бюллетеней на выборах в США
2 декабря 2020 г. 10:34
Япония оплатит вакцинацию от коронавируса всех своих граждан
Япония оплатит вакцинацию от коронавируса всех своих граждан
2 декабря 2020 г. 09:51
В Южной Корее подтвердили вспышку птичьего гриппа на второй птицеферме
В Южной Корее подтвердили вспышку птичьего гриппа на второй птицеферме
2 декабря 2020 г. 09:13
Cаммит G20 пройдет в Риме в октябре следующего года
Cаммит G20 пройдет в Риме в октябре следующего года
2 декабря 2020 г. 08:26
В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса
В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса
2 декабря 2020 г. 07:47
В Латвии продлили режим ЧП до января
В Латвии продлили режим ЧП до января
2 декабря 2020 г. 06:02
В НАТО подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией
В НАТО подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией
2 декабря 2020 г. 05:18
В мире в рабстве находятся более 40 млн человек
В мире в рабстве находятся более 40 млн человек
2 декабря 2020 г. 03:45
Более 453 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в мире за сутки
Более 453 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в мире за сутки
2 декабря 2020 г. 02:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi