Великобритания одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса

Вакцина фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.
"Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрить вакцину против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech", - говорится в заявлении.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.