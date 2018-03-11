Великобритания обсудить отравление экс-полковника ГРУ на уровне НАТО

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Лондон намерен обсудить дело об отравлении работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с союзниками по блоку НАТО, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО", — передает Independent слова парламентария Тобиаса Элвуда.

По данным газеты, Элвуда поддерживает министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес, который уже упоминал о неких "могущественных союзниках" Великобритании и о готовности Лондона отреагировать "со всей мощью".

Британская полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не озвучили имен Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон.

Скотланд-Ярд 7 марта назвал случившееся "попыткой убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Полицейские уже установили более 200 свидетелей и нашли более 240 вещественных доказательств.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда Москве передали десять человек, включая Анну Чапман.