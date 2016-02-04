Великобритания обещает арестовать Ассанжа сразу, как он выйдет из посольства

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет арестован сразу же, как он выйдет из посольства Эквадора.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Ранее компания Би-би-си сообщила, что комиссия ООН приняла решение в пользу активиста Джулиана Ассанжа, признав его преследование необоснованным.

Ассанж укрылся в здании посольства Эквадора в Лондоне в июне 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он разыскивается для допроса в связи с обвинениями в изнасиловании в 2010 году. Сам основатель Wikileaks отрицает эти обвинения.