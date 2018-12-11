Великобритания не стала приостанавливать выдачу инвестиционных виз

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Власти Великобритании не приостановили программу по выдаче так называемых "золотых" виз для обеспеченных инвесторов, несмотря на обещания МВД страны, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Издание Independent сообщает, что программа "Виза инвестора 1-го уровня" на данный момент не приостановлена, однако МВД сохраняет приверженность изменению правил в будущем. В британском министерстве пообещали сделать заявление по этому вопросу "в должное время".

Отметим, что ранее британские СМИ со ссылкой на МВД Великобритании сообщали, что прием заявлений для получения подобных виз будет приостановлен с 7 декабря и возобновится только после вступления в силу изменения правил получения виз. Однако такой приостановки не последовало.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в 2019 году. Однако, отмечает Independent, неясно, какие именно будут внесены изменения в правила, и когда именно они вступят в силу.