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Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon в 2025 году

Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon в 2025 году Британские истребители Typhoon с будущего года будут вести наблюдение за воздушным пространством Польши.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 00:19
Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon в 2025 году

Британские истребители Typhoon с будущего года будут вести наблюдение за воздушным пространством Польши.

Как передает Report, об этом сообщил в Варшаве глава правительства Великобритании Риши Сунак.

"Мы - союзники навсегда. Между Польшей и Великобританией существуют крепкие связи, которые служат укреплению безопасности. Мы усиливаем сотрудничество, в частности, в защите воздушного пространства. Мы перебросим сюда истребители Typhoon, которые с 2025 года будут патрулировать воздушное пространство Польши", - приводит слова Сунака польский телеканал TVN24.

"Мы также хотим направить сюда 16 тыс. солдат в рамках поддержки со стороны Великобритании", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya 2025-ci ildə Polşaya “Typhoon” qırıcıları göndərəcək

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