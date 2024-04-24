Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon в 2025 году

Британские истребители Typhoon с будущего года будут вести наблюдение за воздушным пространством Польши.

Британские истребители Typhoon с будущего года будут вести наблюдение за воздушным пространством Польши.

Как передает Report , об этом сообщил в Варшаве глава правительства Великобритании Риши Сунак.

"Мы - союзники навсегда. Между Польшей и Великобританией существуют крепкие связи, которые служат укреплению безопасности. Мы усиливаем сотрудничество, в частности, в защите воздушного пространства. Мы перебросим сюда истребители Typhoon, которые с 2025 года будут патрулировать воздушное пространство Польши", - приводит слова Сунака польский телеканал TVN24.

"Мы также хотим направить сюда 16 тыс. солдат в рамках поддержки со стороны Великобритании", - добавил он.