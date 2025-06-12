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Великобритания направит следователей на место авиакатастрофы в Индии

Великобритания направит следователей на место авиакатастрофы в Индии Правительство Великобритании направит группу следователей из четырех человек в индийский Ахмедабад, где разбился самолет компании Air India.
Другие страны
12 июня 2025 г. 18:52
Великобритания направит следователей на место авиакатастрофы в Индии

Правительство Великобритании направит группу следователей из четырех человек в индийский Ахмедабад, где разбился самолет компании Air India.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на специального советника Минтранса Соединенного Королевства.

Отмечается, что инспекторы вылетят из Лондона вечером 12 июня и прибудут на место днем 13 июня.

Сегодня самолет Boeing потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада сразу после взлета. До крушения пилоты успели подать сигнал бедствия.

На борту воздушного судна, который должен был лететь в Лондон, находились 242 человек, включая 10 членов экипажа и бортпроводников. В результате инцидента выжил только один человек.

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Версия на английском языке UK sending team to help India air crash investigators

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