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Великобритания начнет высылать всех переправляющихся через Ла-Манш нелегалов

Великобритания начнет высылать всех переправляющихся через Ла-Манш нелегалов Правительство Великобритании готовится представить законопроект, который позволит высылать из страны всех нелегальных мигрантов, которые переправляются в страну через пролив Ла-Манш на надувных лодках.
Другие страны
4 марта 2023 г. 15:43
Великобритания начнет высылать всех переправляющихся через Ла-Манш нелегалов

Правительство Великобритании готовится представить законопроект, который позволит высылать из страны всех нелегальных мигрантов, которые переправляются в страну через пролив Ла-Манш на надувных лодках.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет сегодня газета The Times.

По данным издания, премьер-министр страны Риши Сунак и глава МВД Суэлла Браверман официально объявят об этом на следующей неделе. The Times указывает, что предлагаемый билль лишит нелегалов права на рассмотрение их прошений об убежище в Великобритании. Сейчас это право дает им возможность остаться в стране как минимум на время рассмотрения их запросов и апелляций, которое может достигать нескольких лет. Теперь же всех, незаконно прибывающих в страну опасным морским путем, власти намерены сразу высылать в Руанду, с которой было заключено соответствующее соглашение, или в другие "безопасные третьи страны".

Британские обозреватели отмечают, что планы консервативного правительства столкнутся с ожесточенным сопротивлением со стороны правозащитников. Запущенная еще кабинетом Бориса Джонсона программа отправки нелегалов в Руанду так и не начала работать из-за позиции, занятой Европейским судом по правам человека. Некоторые из британских политиков в этой связи заявляли о том, что Великобритания должна выйти из Европейской конвенции по правам человека, однако Сунак пока сопротивляется этому шагу.

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