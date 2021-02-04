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Великобритания начинает испытания комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Великобритания начинает испытания комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer Заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там сообщил, что это связано с опасениями по поводу нехватки препаратов
Другие страны
4 февраля 2021 г. 12:08
Великобритания начинает испытания комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Великобритания начинает испытания "по смешиваемости и сочетанию" вакцин, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer на фоне опасений по поводу нехватки препаратов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times со ссылкой на заместителя главного санитарного врача Джонатана Ван-Тама.

С этой целью британские эксперты подбирают группу из 800 добровольцев в возрасте старше 50 лет. "Учитывая проблемы, связанные с вакцинацией большого числа людей против COVID-19 и потенциальные ограничения глобального предложения, есть определенные преимущества в наличии данных, которые могут поддержать более гибкую программу иммунизации", - отметил Ван-Там. Возможность использования смешиваемых или подбираемых вакцин, взаимозаменяемых препаратов упростит вакцинацию взрослого населения Великобритании, сделает ее более гибкой. Вакцины работают по-разному, поэтому они могут стимулировать отдельные части иммунной системы и максимизировать борьбу с заболеванием, полагают британские эксперты.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем.

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