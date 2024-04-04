Великобритания может выйти из ЕСПЧ

Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил в интервью газете The Sun.

Таким образом он прокомментировал решение ЕСПЧ, из-за которого летом 2022 года первый планировавшийся авиарейс из Великобритании в Руанду с нелегалами на борту был отменен за несколько минут до взлета.

"Я уверен, что обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета", - сказал Р.Сунак.

Издание отмечает, что Риши Сунак впервые за неполные полтора года своего премьерства сделал заявление о возможности расторжения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая действует с 1953 года. До него возможность прекращения действия ЕКПЧ допускал Борис Джонсон, который занимал пост премьера Великобритании с 2019-го по 2022 год. Он указывал, что главная цель британской миграционной политики заключается в борьбе с преступными группами, которые незаконно переправляют людей в страну через Ла-Манш, подвергая их жизни опасности.

14 июня 2022 года британские власти были вынуждены в последнюю минуту отменить вылет первого самолета с нелегальными иммигрантами в Руанду, которая согласилась принимать просителей убежища, депортируемых из Великобритании. Причиной стало распоряжение ЕСПЧ, последовавшее после запроса нескольких британских правозащитных организаций.

В январе 2024 года Британская Палата общин одобрила законопроект, позволяющий Лондону высылать нелегалов в Руанду. Инициатива предусматривает, что именно в этой африканской стране нелегалы будут дожидаться итогов рассмотрения заявок на получение убежища в Великобритании. Теперь проект должна рассмотреть Палата лордов.