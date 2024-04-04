Великобритания может выйти из ЕСПЧ

Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.
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Таким образом он прокомментировал решение ЕСПЧ, из-за которого летом 2022 года первый планировавшийся авиарейс из Великобритании в Руанду с нелегалами на борту был отменен за несколько минут до взлета.
"Я уверен, что обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета", - сказал Р.Сунак.
Издание отмечает, что Риши Сунак впервые за неполные полтора года своего премьерства сделал заявление о возможности расторжения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая действует с 1953 года. До него возможность прекращения действия ЕКПЧ допускал Борис Джонсон, который занимал пост премьера Великобритании с 2019-го по 2022 год. Он указывал, что главная цель британской миграционной политики заключается в борьбе с преступными группами, которые незаконно переправляют людей в страну через Ла-Манш, подвергая их жизни опасности.
14 июня 2022 года британские власти были вынуждены в последнюю минуту отменить вылет первого самолета с нелегальными иммигрантами в Руанду, которая согласилась принимать просителей убежища, депортируемых из Великобритании. Причиной стало распоряжение ЕСПЧ, последовавшее после запроса нескольких британских правозащитных организаций.
В январе 2024 года Британская Палата общин одобрила законопроект, позволяющий Лондону высылать нелегалов в Руанду. Инициатива предусматривает, что именно в этой африканской стране нелегалы будут дожидаться итогов рассмотрения заявок на получение убежища в Великобритании. Теперь проект должна рассмотреть Палата лордов.