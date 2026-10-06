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    Азербайджан и DCO обсудили финансирование цифровой трансформации

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 20:05
    Азербайджан и DCO обсудили финансирование цифровой трансформации

    Организация цифрового сотрудничества (DCO) проявляет интерес к расширению обмена опытом и практического сотрудничества с Азербайджаном в области цифрового развития, искусственного интеллекта, инноваций и инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь DCO Дима Аль-Яхья на сегодняшней встрече с министром финансов Сахилем Бабаевым.

    В ходе встречи обсуждались вопросы модернизации казначейской системы, финансового обеспечения проектов цифровой трансформации и инвестиционных перспектив. В связи с этим была подчеркнута значимость повышения эффективности государственных инвестиций, а также привлечения частного капитала и финансовых ресурсов международных институтов, равно как и стимулирования инвестиций в цифровую инфраструктуру и инновационные проекты.

    На встрече также была предоставлена информация о проводимых реформах в направлении цифровизации управления государственными финансами. Было отмечено, что информационная система "Цифровые государственные финансы" обеспечивает интеграцию процессов бюджетного управления, казначейства, бухгалтерского учета, государственных закупок и управления госимуществом на единой цифровой платформе.

    Д. Аль-Яхья высоко оценила проводимые Азербайджаном реформы в области цифровизации.

    С. Бабаев отметил значимую роль DCO в продвижении цифровой трансформации, добавив, что решение об утверждении членства Азербайджана в данной организации было встречено с удовлетворением. Министр подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества с DCO.

    Дима Аль Яхья Сахиль Бабаев Организация цифрового сотрудничества (DCO) Министерство финансов Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan və RƏT rəqəmsal transformasiyanın maliyyələşdirilməsini müzakirə edib
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    Sahil Babayev, Deemah Al Yahya discuss digital transformation projects
    MiniBoss
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