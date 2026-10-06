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    Азербайджан обыграл Гибралтар в последнем матче отборочного этапа ЧЕ по футболу U-21

    Футбол
    • 06 октября, 2026
    • 19:48
    Азербайджан обыграл Гибралтар в последнем матче отборочного этапа ЧЕ по футболу U-21

    Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела свой последний матч в отборочном этапе чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Рашада Эйюбова встретилась в Баку со сборной Гибралтара.

    Матч группы B, состоявшийся на Bank Respublika Arena, завершился победой нашей команды со счетом 3:0. Нихат Ахмедзаде поразил ворота соперника на 8-й минуте, Агададаш Салянски оформил дубль на 43-й и 51-й минутах.

    Отметим, что сборная Азербайджана U-21 заняла 5-е место в группе среди шести команд с 10 очками.

    Сборная Азербайджана по футболу Чемпионат Европы по футболу
    Azərbaycanın U-21 millisi seçmə mərhələnin son oyununda Cəbəllütariqi məğlub edib
    Azerbaijan defeats Gibraltar in final match of U21 European Championship qualifiers
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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