Азербайджан обыграл Гибралтар в последнем матче отборочного этапа ЧЕ по футболу U-21
Футбол
- 06 октября, 2026
- 19:48
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Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела свой последний матч в отборочном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Рашада Эйюбова встретилась в Баку со сборной Гибралтара.
Матч группы B, состоявшийся на Bank Respublika Arena, завершился победой нашей команды со счетом 3:0. Нихат Ахмедзаде поразил ворота соперника на 8-й минуте, Агададаш Салянски оформил дубль на 43-й и 51-й минутах.
Отметим, что сборная Азербайджана U-21 заняла 5-е место в группе среди шести команд с 10 очками.
Azərbaycanın U-21 millisi seçmə mərhələnin son oyununda Cəbəllütariqi məğlub edib
Azerbaijan defeats Gibraltar in final match of U21 European Championship qualifiers
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