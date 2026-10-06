Азербайджан обыграл Гибралтар в последнем матче отборочного этапа ЧЕ по футболу U-21

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела свой последний матч в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Рашада Эйюбова встретилась в Баку со сборной Гибралтара.

Матч группы B, состоявшийся на Bank Respublika Arena, завершился победой нашей команды со счетом 3:0. Нихат Ахмедзаде поразил ворота соперника на 8-й минуте, Агададаш Салянски оформил дубль на 43-й и 51-й минутах.

Отметим, что сборная Азербайджана U-21 заняла 5-е место в группе среди шести команд с 10 очками.