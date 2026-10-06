В аэропорту Брюсселя отменят более сотни рейсов из-за забастовки

Не менее 140 рейсов будут отменены в аэропорту Брюсселя в пятницу из-за общенациональной забастовки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В аэропорту уточнили, что сотрудники компании Alyzia, занимающейся наземным обслуживанием, также присоединятся к забастовке.

По данным бельгийских медиа, ожидается отмена по меньшей мере 140 рейсов. Представители воздушной гавани данную цифру не подтвердили.