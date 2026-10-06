В аэропорту Брюсселя отменят более сотни рейсов из-за забастовки
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 20:12
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Не менее 140 рейсов будут отменены в аэропорту Брюсселя в пятницу из-за общенациональной забастовки.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В аэропорту уточнили, что сотрудники компании Alyzia, занимающейся наземным обслуживанием, также присоединятся к забастовке.
По данным бельгийских медиа, ожидается отмена по меньшей мере 140 рейсов. Представители воздушной гавани данную цифру не подтвердили.
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