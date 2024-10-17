Великобритания, Канада, Украина и Швеция подали иск против Ирана из-за сбитого в 2020 году авиалайнера

Великобритания, Канада, Украина и Швеция подали иск против Ирана в Международный суд в Гааге в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Великобритания, Канада, Украина и Швеция подали иск против Ирана в Международный суд в Гааге в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила шведский министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, отвечая на вопросы в парламенте.

"Вчера Швеция, Украина, Канада и Великобритания подали жалобу в Международный суд в Гааге по делу, которое мы возбудили против Ирана. Мы требуем, чтобы была установлена ответственность Ирана по международному праву за сбитый самолет и чтобы родственники жертв получили компенсацию", - заявила она.

Напомним, что самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы 8 января 2020 года. 11 января того же года иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". В декабре 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет, пригрозив в противном случае международным разбирательством.