Великобритания и США заключат соглашение по технологиям

Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время государственного визита американского президента Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили в британском правительстве.

В Департаменте науки, инноваций и технологий Великобритании заявили, что это соглашение окажет поддержку бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантического океана, однако детали соглашения не раскрываются.

"Передовые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, изменят нашу жизнь", - отметила глава вышеупомянутого ведомства Лиз Кендалл.

Она добавила, что эти технологии сделают возможными новые подходы к лечению заболеваний и совершенствование общественных услуг.

Отметим, что Дональд Трамп будет находиться в Великобритании во вторник в рамках государственного визита. В трехдневном визите Трампа будут сопровождать глава компании Nvidia Дженсен Хуанг и глава компании OpenAI Сэм Альтман.