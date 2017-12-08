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    Великобритания и ЕС договорились о переходе ко второму раунду переговоров по Brexit

    Юнкер: Мы добились существенного прогресса в переговорах за последнюю неделю

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания и Евросоюз пришли к компромиссу в рамках первого этапа переговоров по Brexit и готовы перейти ко второму этапу подготовки выхода Британии из состава ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Команды переговорщиков проделали тяжелую профессиональную работу в последние недели и месяцы... Результатом переговоров стал компромисс. Это были сложные переговоры как для Евросоюза, так и для Великобритании", - сказал он.

    "Мы добились существенного прогресса в переговорах за последнюю неделю", - подчеркнул он.

    Лондон и ЕС должны были согласовать основные условия Brexit, включая вопрос о границах, финансовых выплатах Британии европейским партнерам и правах граждан ЕС в Британии после Brexit до саммита ЕС 14-15 декабря.

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