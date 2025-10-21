Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 01:19
    Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

    Великобритания не отказывается от идеи отправить войска в Украину после прекращения боевых действий, стоимость размещения воинского контингента оценивается в более чем £100 млн ($135 млн).

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая с речью в особняке лорд-мэра лондонского Сити.

    "Мир возможен. Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мира, то мы будем готовы помочь гарантировать этот мир на длительный срок. Это требует от нас инвестиций и подготовки наших войск к развертыванию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что при необходимости он хочет видеть британских военнослужащих на земле в Украине. Я уже ускорил выделение миллионов фунтов на подготовку к любому возможному развертыванию в случае мира. Я ожидаю, что стоимость превысит £100 млн", - сказал глава ведомства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

    Великобритания Джон Хили российско-украинская война военная помощь Украина

    Последние новости

    01:19

    Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

    Другие страны
    00:58

    СМИ: В Вашингтоне начался снос части восточного крыла Белого дома

    Другие страны
    00:24

    В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

    Карабах
    23:48

    Во Франции из-за торнадо один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    23:29

    Сийярто: Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ

    Другие страны
    23:13

    Трамп: Лидеры ХАМАС не санкционировали нарушение перемирия в Газе

    Другие страны
    22:53

    Мака Бочоришвили: Угрозы ЕС об отмене безвизового режима с Грузией безосновательны

    В регионе
    22:35

    В Баку арестован водитель за неэтичное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку

    Происшествия
    Лента новостей