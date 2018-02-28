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    Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания, Германия, Соединенные Штаты и Франция во вторник осудили приписываемые Ирану поставки оружия мятежникам в Йемене, потребовав от Тегерана прекратить подобную деятельность.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти Исламской Республики категорически отрицают причастность обвинения в свой адрес.

    В совместном заявлении четыре страны заявили о том, что действия, нарушающие решения Совета Безопасности, могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

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