Великобритания, Германия, США и Франция обвинили Иран в поставках оружия в Йемен

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания, Германия, Соединенные Штаты и Франция во вторник осудили приписываемые Ирану поставки оружия мятежникам в Йемене, потребовав от Тегерана прекратить подобную деятельность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти Исламской Республики категорически отрицают причастность обвинения в свой адрес.

В совместном заявлении четыре страны заявили о том, что действия, нарушающие решения Совета Безопасности, могут дестабилизировать ситуацию в регионе.