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Великобритания доставила в Украину три самолета с вооружением

Великобритания доставила в Украину три самолета с вооружением Великобритания направила в Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Другие страны
18 января 2022 г. 13:34
Великобритания доставила в Украину три самолета с вооружением

Великобритания направила в Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

После соответствующего решения Минобороны Великобритании в Украину прибыло два борта с оружием от Лондона. "Сегодня утром в Киеве приземлился третий самолет с противотанковым оружием", - утверждает издание.

При этом предполагается, что самолеты доставили противотанковые комплексы NLAW - переносные противотанковые управляемые ракеты.

Накануне глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания предоставляет новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. В частности, Лондон поставит легкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у ее границ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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