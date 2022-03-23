Великобритания договорилась с США об отмене пошлин на сталь и алюминий

Соединенные Штаты согласились частично отменить пошлины на британские сталь и алюминий, Великобритания в свою очередь отменит тарифы в отношении ряда американских товаров, включая виски, джинсы и мотоциклы.

Соединенные Штаты согласились частично отменить пошлины на британские сталь и алюминий, Великобритания в свою очередь отменит тарифы в отношении ряда американских товаров, включая виски, джинсы и мотоциклы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

"Сегодняшнее объявление - это хорошие новости для нашей стальной и алюминиевой промышленности, которые были несправедливо затронуты тарифами, и для 80 тыс. людей, занятых в этих секторах. Это означает, что наши производители смогут снова наслаждаться высоким уровнем свободного от тарифов доступа к американскому рынку, - сказала глава британского ведомства Энн-Мари Тревельян по итогам своего визита в США. - К счастью, теперь мы можем двигаться дальше и сфокусироваться на углублении наших процветающих торговых отношений с США".

Отметим, что на практике пошлины перестанут действовать с 1 июня. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что соглашение позволит беспошлинно ввозить в США более 500 тыс. тонн стали британского производства ежегодно.