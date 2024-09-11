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Великобритания добавила в санкционный список еще 10 российских судов

Великобритания добавила в санкционный список еще 10 российских судов Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список еще 10 российских судов.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 10:48
Великобритания добавила в санкционный список еще 10 российских судов

Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список еще 10 российских судов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном документе, который был размещен на сайте британского Минфина.

В нем утверждается, что суда "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины", и создают угрозу ее суверенитету и независимости. Согласно версии Лондона, они осуществляют транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны.

По данным "Интерфакс", в список включены Nikolay Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS Asia, Leonid Loza, Olympiysky Prospect, Zaliv Aniva, NS Clipper, NS Corona. Все танкеры ходят под флагом Габона кроме судна Zaliv Aniva (под флагом Панамы).

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Версия на английском языке UK adds 10 more Russian vessels to sanctions list
Версия на азербайджанском языке Britaniya daha 10 Rusiya gəmisini sanksiyalar siyahısına əlavə edib

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