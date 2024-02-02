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Великобритания анонсировала запуск баллистической ракеты

Великобритания анонсировала запуск баллистической ракеты Военно-морские силы (ВМС) Великобритании анонсировали первый за восемь лет тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для пуска с атомных подводных ракетоносцев Trident II в Атлантике.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 06:29
Великобритания анонсировала запуск баллистической ракеты

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании анонсировали первый за восемь лет тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для пуска с атомных подводных ракетоносцев Trident II в Атлантике.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на собственные источники.

В статье отмечается, что пуск ракеты без боевой части будет производить атомная подлодка Vanguard, которая не так давно завершила семилетний ремонт и вновь готовится оказаться в арсенале британского флота ядерного сдерживания. Тест заключается в преодолении ракетой около 6 тыс. км, прежде чем она попадет в море между Бразилией и Африкой. Он пройдет примерно в 90 км от восточного побережья США и не позднее 4 февраля.

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