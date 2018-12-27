Министр обороны Великобритании обеспокоен участием Huawei во внедрении связи 5G в стране

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Британский министр обороны Гэвин Уильямсон серьезно обеспокоен вовлечением китайской телекоммуникационной компании Huawei в развертывании сети стандарта 5G в Великобритании.

Как передает Report, об этом в четверг сообщила газета The Times.

"Я испытываю серьезную, очень глубокую обеспокоенность по поводу обеспечения Huawei сетевой связи 5G в Великобритании, - приводит издание слова главы британского ведомства. - Нам стоит отнестись к этому очень серьезно".

"Нам необходимо взглянуть на то, что делают такие [наши] партнеры, как Австралия и США, чтобы убедиться, что они обеспечивают максимальную безопасность сети стандарта 5G, а также нам нужно признать тот факт, что, как недавно выяснилось, Китай иногда предпринимает злонамеренные действия", - заявил Уильямсон.

20 декабря министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант обвинил власти Китая в кибератаках против Великобритании и дружественных ей государств. По его словам, кибератаки были направлены на получение доступа к коммерческим тайнам и нацелены против экономик разных стран по всему миру.