Великие пирамиды окрасились в цвета флагов России, Франции и Ливана

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Древнеегипетские пирамиды окрасились в воскресенье вечером в цвета флагов России, Франции и Ливана в знак солидарности с этими странами, потерявшими своих граждан при трагических обстоятельствах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По решению властей АРЕ на плато Гиза в Каире у подножия Великих пирамид прошла акция памяти жертв крушения самолета А321 на Синайском полуострове в Египте 31 октября и террористических атак в Бейруте 12 ноября и Париже - 13 ноября. Хотя расследование авиакатастрофы еще не завершено, и официальные итоги не объявлены, одна из превалирующих версий сводится к тому, что самолет развалился в воздухе на части в результате взрыва, не связанного с техническим состоянием лайнера.

Некоторые эксперты убеждены, что причиной гибели 224 человек на борту стал теракт. Террористические атаки унесли жизни 129 человек в Париже и 44 - днем ранее в Бейруте.