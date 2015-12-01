Велаяти: вооружённой оппозиции не место в сирийском мирном процессе

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные группировки не должны войти в состав оппозиции, которая будет участвовать в мирном процессе урегулирования кризиса в Сирии, заявил главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Али Акбар Велаяти,информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Оппозиция, которая будет участвовать в мирном процессе в стране, должна быть из тех групп, что не подняли оружие против государства", — сказал Велаяти после завершения своего рабочего визита в Ливан.

Советник верховного лидера ИРИ во вторник приехал в Бейрут с рабочим визитом, в ходе которого он встретился с представителями ливанской власти, включая главу МИД страны Джебрана Басиля и спикера парламента Набиха Берри. Также иранский политик провел встречу с лидером ливанского движением "Хезболлах" Сейидом Хасаном Насрулла.

На итоговой пресс-конференции Велаяти также отметил, что Тегеран "не приемлет какое-либо решение (сирийского кризиса — ред.), не одобренное сирийским народом и руководством страны".

Говоря о переговорах в Вене, советник иранского президента отметил, что они "должны быть справедливыми, и не должны поддаваться какому-либо решению извне".

В воскресенье политический советник аятоллы Хаменеи посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом.